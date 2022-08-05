Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Dries Mertens için flaş yorum! "Yaşı tartışılıyor ama..."
A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, sarı kırmızılı ekibin anlaşma sağladığı ve transferin resmen açıklanması beklenen Dries Mertens hakkında yorumlarda bulundu. Çorlu, "35 yaşında ve yaşı tartışılıyor ama çok tecrübeli bir oyuncu. Geçen sezon 30 maçta forma giydi. Sakatlık yaşamayan bir oyuncu. Yaşına belki takılabilirler ama G.Saray için doğru bir oyuncu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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