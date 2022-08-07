Galatasaray'ın yeni transferleri İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler...
Galatasaray transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılı ekip dünya yıldızları Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna kattı. Cimbom'un iki yıldızı İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...
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