Galatasaray Mertens ile anlaştı!
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Belçikalı futbolcu Dries Mertens'i kadrosuna kattı. Aslan'ın yıldız futbolcu için teklifi ise ortaya çıktı. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
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