05 Aralık 2021, Pazar
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Galatasaray'ın Altay maçındaki ilk golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Altay maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılıların Halil Dervişoğlu ile bulduğu ilk golden önce yaşanan faul tartışmasıyla ilgili "Cüneyt Çakır futbolu bilseydi buna faul çalardı. Galatasaray'ın ilk golünden önce faul var." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)
04.12.2021
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