11 Şubat 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'dan zirveye dev adım
Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0'la geçen Galatasaray üst üste 5. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar lider Demir Grup Sivasspor'la farkı 3 puana indirdi.
11.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- Emre Bol: Teknik anlamda Fenerbahçe'nin sıkıntıları var
- Aslan'dan zirveye dev adım
- Emre Bol: Federasyonun içinde başka bir federasyon var
- Mahkeme Galatasaray için kararını verdi
- "Mustafa Cengiz Ali Koç'a güzel cevaplar verdi"
- Aslan'dan zirveye dev adım
- "Mustafa Pektemek'in eline çarpan top penaltı değil"
- Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
- Kupada çeyrek final rövanş heyecanı
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...