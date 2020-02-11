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7. Sulh Hukuk Mahkemesi Galatasaray için kararını verdi

7. Sulh Hukuk Mahkemesi Galatasaray'a kayyum atanıp atanmayacağı ile ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanmasıyla ilgili dava reddedildi. Dava sonucunun ardından avukat Ömer Faruk Kırkbıyık açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardaki bu gelişmeyi A Spor muhabiri Mustafa Mandev, yorumcular Nevzat Dindar ve Serhan Türk ile birlikte son gelişmeleri aktardı.
11.02.2020

Duruşma sonrasında İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına konuşan avukat Ömer Faruk Kırkbıyık, "Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk. Çünkü ortada kayyum atanması, Galatasaray Spor Kulübü'nün seçime gitmesi için bir gerekçe yok" dedi.

Ömer Faruk Kırkbıyık, şunları söyledi;

''Bugün burada görülmekte olan davanın hukuki niteliği Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne kayyum atanmasına ilişkin bir davaydı. Hukuki olarak nitelendirmek gerekirse bu şekilde. Galatasaray yönetiminin seçime gitmesi için mahkemeye yapılmış bir başvuru vardı. Yönetim olarak bu davaya müdahil olduk, müdahale talebimiz kabul edildi. İlk duruşmada da karar çıktı ve kayyum atanması talebi reddedildi. Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk. Çünkü ortada kayyum atanması, Galatasaray Spor Kulübü'nün seçime gitmesi için bir gerekçe yok. Mevcut tedbirler, hukuki gerekçeler yönetimin ve denetim kurulunun görevinin başında olduğunu gösteriyor. Arzumuz ve Galatasaray Spor Kulübünün dileği, sportif başarıya, Galatasaray'ın gerçek sorunlarına odaklanıp bu tarz suni gündemlere yer vermemek. Bu tarz konular yerine başarıya odaklanmak istiyorlar. Biz de bu gayretlerine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz'' dedi.

'Seçim tehlikesi devam etmiyor. Kayyum tehlikesi yok. Şu anda yönetim görevinin başındadır. Özenle bu tarz karşısına çıkarılmaya çalışılan engellere meydan okumakta, karşı durmaktadır. Bizim Galatasaray Spor Kulübü olarak hedefimiz sportif başarı, mali denge. Bu açıdan hiçbir engele boyun eğmeyeceğini yönetimin söyleyebilirim. Dava Galatasaray Spor Kulübüne karşı açılmış bir dava. Yönetim kurulu üyeleri olarak bu davaya müdahale talebinde bulunduk. Çünkü açılan davanın sonuçlar yönetim kurulu üyelerini etkileyecek. Her şeyin başında Galatasaraylı taraftarları, spor kulübü camiasını etkileyecek. Bu sebeple müdahale talebinde bulunduk. Mahkeme de kabul etti. İlk duruşmada kararını verdi."

Avukat Ömer Faruk Kırkbıyık, son olarak Denetim Kurulu'nun tedbirinin, yönetimin başvurusu neticesinde kalkmasına ilişkin de, ''Dava süreci devam etmekte. Yürürlükte olan ihtiyati tedbirler var. Bu ihtiyati tedbirler hem yönetim kurulunu hem denetim kurulunu kapsayacak nitelikte. Tüzüğün seçime gitmeye ilişkin maddesinin yürürlülüğü durdurulmuş durumda. Bu sebepten dolayı da hiçbir şekilde seçime gidilmesi zorunluluğu yoktur'' ifadelerini kullandı.

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