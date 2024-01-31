Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Sorumlusu Okan Buruk"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Belgin, "Kerem Aktürkoğlu'nun bu sene eleştirilmesinin baş sorumlusu Okan Buruk. Kaç maç santrfor arkası oynattı, Kerem soldan kaç tane gol attırdı. Yerini neden değiştiriyorsun?" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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