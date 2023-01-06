Galatasaray'dan Wout Weghorst girişimi!
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, sarı-kırmızılıların transfer gündemini Artı Futbol programında değerlendirdi. Sarıdağ, "Galatasaray adına biri, Weghorst'un menajeriyle gelecek sezon için temasa geçti." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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