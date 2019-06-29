29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Babel'den sonra o da geliyor

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla birlikte bombalar peş peşe patlamaya başladı. Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini resmen duyurdu. Yeni sezonda şampiyon olarak hem 4. yıldızı takmak hem de Galatasaray ile olan şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Transfer çalışmalarına devam eden ve Çaykur Rizespor formasıyla etkili bir performans sergileyen Kosovalı golcü Vedat Muriç'i renklerine bağlamaya çalışan iki ezeli rakip, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği yıldız futbolcunun Galatasaray'a yakın olduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi. İşte son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 19:19
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Babel'den sonra o da geliyor

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte sıcak saatler yaşanmaya başladı...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Babel'den sonra o da geliyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'nin yeni sezondaki tek hedefi mutlak şampiyonluk.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Babel'den sonra o da geliyor

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Sarı-Lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg'tan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Babel'den sonra o da geliyor

Çalışmalarına hız kesmeyen Fenerbahçe, son olarak Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen Alman futbolcu Max Kruse'yi 3 yıllığına renklerine bağladı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Babel'den sonra o da geliyor

4 İSİM DAHA YOLDA

Dört koldan takviye çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerini de önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

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