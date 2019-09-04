04 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray’dan Türk Telekom Stadyumu’nda imza şov

Galatasaray yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Törende milli takımlarında olan Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Steven Nzonzi yer almadı ve video ile mesajlarını iletti.
04.09.2019

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yeni transferler Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve bonservisi bu sezon alınan Christian Luyindama katıldı.

Milli takımlarında olan Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Steven Nzonzi ise yer almadı.

Töreni izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kombineleriyle giriş yaparken ayrıca 250 TL değerinde GS Store'dan alışveriş yapan taraftarlar da imza törenini ücretsiz izledi. Diğer taraftarlar ise Passolig'den 23 TL karşılığında biletlerini aldı.

İmza töreni için sahanın ortasına platform kuruldu. Futbolcu çıkış tünelinden tek tek anons edilerek sahaya giren yeni transferler, taraftarların tezahüratları eşiğinde kırmızılı halıdan geçerek platformdaki yerini aldı.

MUSTAFA CENGİZ: "FALCAO'NUN MAAŞININ BİR KISMINI NEF VERECEK"

Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Çok gergin bir transfer dönemin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaray aslanlarını huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için çok teşekkür ederiz. Biz taraftarlarımızın isteğini, en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde maaşın belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz NEF'e çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız" diye konuştu.

Başkan Cengiz, ayrıca bugün doğum günü olan Teknik Direktör Fatih Terim'in doğum gününü de kutladı.

MİLLİ TAKIMLARINDA OLANLAR VİDEO MESAJ YOLLADI

Milli takımlarında olduğu için törene katılamayan Babel, Jimmy, Andone ve Nzonzi, taraftarlara mesaj yolladı. Futbolcuların video mesajları da stadyumda bulunan skorboarddan yayınladı. Törende olamadıkları için üzgün olduklarını belirten futbolcular, başarı sözü verdi.

FALCAO'YA YOĞUN İLGİ

İmza törenine Kolombiyalı golcü Radamel Falcao damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Falcao'ya yoğun ilgi gösterirken, tezahüratlarla yıldız oyuncuya destek verdi. Ayrıca 33 yaşındaki futbolcu taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Falcao sahaya çıktığında taraftarlar tribünlerde meşale yaktı.

FATİH TERİM'İN DOĞUM GÜNÜ UNUTULMADI

Galatasaraylı taraftarlar Teknik Direktör Fatih Terim'in doğum gününü de unutmadı. Bugün 66. yaşına giren Terim için taraftarlar, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratlarında bulundu. Stadın skorboardlarından Fatih Terim'in eski fotoğrafları gösterilirken, hoparlörden de 'Çocukluk aşkımsın' bestesi çaldı.

Öte yandan imza töreninde DJ Suat Ateşdağlı da gösteride şarkılarıyla taraftarları coşturdu. Ayrıca sanatçı Alya da 'Kupalara layık sen' adlı sarı-kırmızılıların bestesini söyledi.

Galatasaray’dan Türk Telekom Stadyumu’nda imza şov Galatasaray’dan Türk Telekom Stadyumu’nda imza şov 04.09.2019
Falcao sahneye böyle çıktı! İşte o anlar... Falcao sahneye böyle çıktı! İşte o anlar... 04.09.2019
Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'üçlü' göndermesi Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'üçlü' göndermesi 04.09.2019
Lens için Katar'dan teklif bekleniyor Lens için Katar'dan teklif bekleniyor 04.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray 04.09.2019
İşte Falcao'nun sözleşme detayları İşte Falcao'nun sözleşme detayları 04.09.2019
Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu 04.09.2019
Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa... "Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa..." 03.09.2019
4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 03.09.2019
Falcao Florya'da! İşte ilk görüntüler... Falcao Florya'da! İşte ilk görüntüler... 03.09.2019
Fernando Muslera: Falcao çok önemli bir oyuncu Fernando Muslera: Falcao çok önemli bir oyuncu 03.09.2019
Abdurrahim Albayrak: Başkanımıza teşekkür ederim Abdurrahim Albayrak: Başkanımıza teşekkür ederim 03.09.2019
Mustafa Cengiz: Falcao maddi fedakarlık yaptı Mustafa Cengiz: Falcao maddi fedakarlık yaptı 03.09.2019
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao 6.Kolombiyalı oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao 6.Kolombiyalı oldu. 03.09.2019
Ve G.Saray Falcao'yu böyle duyurdu! Ve G.Saray Falcao'yu böyle duyurdu! 02.09.2019
Falcao ve Lemina sözleşmeyi imzaladı! Falcao ve Lemina sözleşmeyi imzaladı! 02.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan görkemli imza töreni
Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
Mbaye Diagne'den Galatasaray açıklaması!
Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov imzayı atıyor!
Falcao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonuslar
En değerli forvet açıklandı! Herkes Falcao beklerken..
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör