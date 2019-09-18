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Galatasaray Devler Ligi'nde sahne alıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi​ Club Brugge'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Younes ​Belhanda forma giyemeyecek.
18.09.2019

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı.

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak. Diagne, transfer döneminin son gününde Belçika ekibi kiralanmıştı.

Jan Breydelstadion'da saat 19.55'te başlayacak Club Brugge-Galatasaray mücadelesini Sloven Slavko Vincic yönetecek.

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