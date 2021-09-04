04 Eylül 2021, Cumartesi
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Galatasaray'dan Okay Yokuşlu'ya kanca! "Transferin son günlerinde..."
Transfer döneminde takımı gençleştirmeye yönelik adımlar atan Galatasaray, son günlerde gaza basma kararı aldı. Orta bölgeye kesici bir 6 numara almak isteyen sarı-kırmızılı takım, Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Geçen sene de Galatasaray Okay Yokuşlu'yu istemişti. Galatasaray transferin son günlerinde, Gedson Fernandes dışında bir 6 numara da takviye edilebilir. Bu isim de Okay Yokuşlu olabilir." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
04.09.2021
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