Turgay Demir: Bu sezon Falcao'yu topla buluştursunlar çuvalla gol atar

Bire Bir Futbol programına katılan A Spor yorumcusu Turgay Demir, Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao hakkında flaş bir iddiada bulundu. Demir, golcü oyuncu hakkında, "Bu sezon Falcao'yu topla buluştursunlar çuvalla gol atar" yorumunu yaptı.

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