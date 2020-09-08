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Canlı yayında duyurdu! Nainggolan Galatasaray'a gelecek mi?

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Galatasaray taraftarları düşünsün. Nainggolan, Galatasaray'a gelmeyecek" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
08.09.2020
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