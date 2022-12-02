Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!
Galatasaray antrenmanda sakatlanan Mauro Icardi hakkında bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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