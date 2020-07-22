22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Kenan Karaman'ın menajeriyle Türk Telekom Stadı'nda biraraya geldi. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Düsseldorf'ta küme düştükten sonra Kenan Karaman'ın 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle ayrılabilme hakkı bulunuyor. Galatasaray da bunu ödeyebileceğini menajerine iletti. Somut bir anlaşma yok ama iki taraf da şartları görüştü" ifadelerini kullandı.
22.07.2020
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