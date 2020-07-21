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Galatasaray'da gözler Trezeguet'ye çevrildi

Galatasaray Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Trezeguet'i kadrosuna katmak istiyor. Aston Villa küme düşerse, Mısırlı futbolcu sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
21.07.2020
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