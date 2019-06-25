25 Haziran 2019, Salı

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Galatasaray'dan ikinci Trezeguet hamlesi | Video haber

Galatasaray, mısırlı yıldız Trezeguet için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Sarı kırmızlıların Kasımpaşa yönetimiyle kısa süre içinde masaya oturması bekleniyor.
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