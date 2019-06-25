Galatasaray'da değişim zamanı | Video haber

Galatasaray'da yapılması planlanan yeni transferlere kadroda yer açmak için harekete geçildi. Kostas Mitroglou ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne ile birikte Mariano'yu da satmayı planlıyor.