25 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray'da değişim zamanı | Video haber
Galatasaray'da yapılması planlanan yeni transferlere kadroda yer açmak için harekete geçildi. Kostas Mitroglou ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne ile birikte Mariano'yu da satmayı planlıyor.
25.06.2019
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