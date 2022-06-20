Galatasaray'dan Fernando hamlesi!
Galatasaray önümüzdeki günlerde Fernando için Antalyaspor'a 1 milyon Euro'luk teklif yapacak. Futbol Direktörlüğü görevine gelen Cenk Ergün Fernando'nun Antalyaspor ile 1 milyon Euro'ya çıkış maddesini kullanarak bu teklifi iletecek. Galatasaray'da yaşanan son detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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