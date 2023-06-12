Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası!
Galatasaray, Talisca için Al-Nassr'a kiralama teklifi yaptı. Oyuncunun transferine dair detaylarını A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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