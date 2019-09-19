19 Eylül 2019, Perşembe
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Emre Mor, Mario Lemina ve Sofiane Feghouli A Spor'a konuştu
Galatasaraylı Emre Mor, Mario Lemina ve Sofiane Feghouli karşılaşma sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu.
19.09.2019
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