19 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Mor, Mario Lemina ve Sofiane Feghouli A Spor'a konuştu

Galatasaraylı Emre Mor, Mario Lemina ve Sofiane Feghouli karşılaşma sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu.
19.09.2019

Abdurrahim Albayrak: Sahada iyi mücadele ettik Abdurrahim Albayrak: Sahada iyi mücadele ettik 19.09.2019
Abdurrahim Albayrak Diagne ile böyle şakalaştı Abdurrahim Albayrak Diagne ile böyle şakalaştı 19.09.2019
Emre Mor: Kendi oyunuma odaklanacağım Emre Mor: Kendi oyunuma odaklanacağım 19.09.2019
Ali Koç'un hedefi Fatih Terim'i tahrik etmek "Ali Koç'un hedefi Fatih Terim'i tahrik etmek" 18.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fatih Terim: Her geçen gün daha iyi olacağız Fatih Terim: Her geçen gün daha iyi olacağız 18.09.2019
Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap! Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap! 18.09.2019
Club Brugge Galatasaray kalitesinde bir takım değil "Club Brugge Galatasaray kalitesinde bir takım değil" 18.09.2019
Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler! Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler! 18.09.2019
Galatasaray Avrupa'da kazanmakta zorlanıyor Galatasaray Avrupa'da kazanmakta zorlanıyor 18.09.2019
Aslan Devler Ligi'nde sahne alıyor Aslan Devler Ligi'nde sahne alıyor 18.09.2019
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi paylaşımı 18.09.2019
Flaş sözler: Falcao bir Hagi değil Flaş sözler: "Falcao bir Hagi değil" 17.09.2019
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğini özledim! Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğini özledim! 17.09.2019
Fatih Terim İtalyanca döktürdü! İşte o anlar... Fatih Terim İtalyanca döktürdü! İşte o anlar... 17.09.2019
Galatasaray Club Brugge maçı için Belçika'da Galatasaray Club Brugge maçı için Belçika'da 17.09.2019
Galatasaray skor üretmekte zorlandı Galatasaray skor üretmekte zorlandı 17.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı
Galatasaray'ın eski yıldızından Vedat Muriç için olay sözler!
Alanyaspor - Fenerbahçe maçından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kural hatası...
Rizespor'dan flaş Muriç açıklaması! Eğer Avrupa'ya giderse...
Galatasaray'da şok gelişme! 4 isim takımdan ayrılıyor
Usta yazarlardan flaş Falcao sözleri!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör