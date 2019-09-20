Belçika basını beraberliği yorumladı

Şampiyonlar ​Ligi'nde golsüz sona eren Club Brugge-Galatasaray mücadelesi Belçika basınında geniş yer buldu.

Belçika basını, Club Brugge'ün sahasında Galatasaray ile berabere kalmasını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirildi.

Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, "Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı." yorumu yapıldı.

Haberde, Brugge'ün iyi oyunculardan oluştuğu ve grupta üçüncülük için yarıştığı rakibine karşı daha iyisini hak ettiği vurgusu yapıldı.

Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı." başlığını kullandı. Skorun, maçta birçok pozisyon bulan Belçika takımını memnun etmediğini yazan gazete, Fernando Muslera'yı överken, üç puanın elden kaçırıldığını belirtti.

Flamanca yayın yapan HLN haber sitesi, mavi-siyahlıların oyuncularının performanslarını değerlendirdiği haberinde bitiricilik konusunda Club Brugge'ün son derece başarısız olduğunu ifade etti.

Galatasaray'dan transfer edilen ve oyuna sonradan giren Diagne için de bir parantez açan HLN, "Diagne gergin geçen son dakikalarda önemli bir rol üstlenemedi" ifadesini kullandı.

Sitede ayrıca, Club Brugge Teknik Direktörü Philıppe Clement'in "şimdi gruptaki durum tamamen farklı" sözlerine de yer verildi.