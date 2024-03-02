GALATASARAY HABERİ: Flaş Tete yorumu! "Birçok Anadolu takımında forma giyemez"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete hakkında açıklamalarda bulundu. Karaman, "Tete, şu anki oyunuyla birçok Anadolu takımında forma giyemez!" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
"Birçok Anadolu takımında forma giyemez" 02 Mart 2024 | 12:00
00:26
Zaha ve Tete'ye sert eleştiri! 01 Mart 2024 | 12:00
00:10
Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı! 01 Mart 2024 | 12:00
01:21
Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "G.Saray iyi değil" 01 Mart 2024 | 12:00
04:16
İşte G.Saray - F. Karagümrük maçına dair tüm bilgiler! 29 Şubat 2024 | 12:00
02:13
Engin Baytar: Derbide favoriyi Galatasaray olarak görüyorum! 28 Şubat 2024 | 12:00
01:19
Büyükekşi G.Saray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Özbek açıkladı! 27 Şubat 2024 | 12:00
00:43
Torreira'nın müdahalesine kırmızı kart gerekir mi? 27 Şubat 2024 | 12:00