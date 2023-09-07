Galatasaray'da yerli oyuncular neden takımdan ayrılıyor?
Galatasaray transfer döneminde 3 önemli Türk oyuncusunu kiralık olarak gönderdi. Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Emin Bayram takımdan sezon sonuna kadar ayrıldı. A Spor yorumcusu Sernan Türk ayrılık futbolcuların sebebini açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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