Galatasaray'da yeni dönem başlıyor

Galatasaray Yönetimi, gelecek sezon için maaş limitini 1.5 milyon Euro olarak belirledi. Bu ücretin üzerinde yeni kontrat yapılmayacak. Kadrodaki yüksek maaşlı futbolcular için de teklif bekleniyor.

ABONE OL