Galatasaray'da Wilfried Zaha takımla birlikte çalıştı!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürürken, Wilfried Zaha takımla birlikte çalıştı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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