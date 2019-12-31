Galatasaray'da transfer harekatı

Galatasaray'da ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. İlk yarıyı Sivasspor'un 10 puan gerisinde kapatan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, takımın yaş ortalamasının yüksek olmasının önemli bir problem olduğunu vurgulamıştı. Terim'in, "Artık futbolcuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız" ifadesini söylemde bırakmayan Galatasaray yönetimi devre arası için genç isimlere yöneldi.

Sarı kırmızılılar Henry Onyekuru, Saracchi ve Jesse Sekidıka'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Bu 3 futbolcunun yaş ortalaması 22.

Devre arası için orta saha ve stoper için de arayışta olan Galatasaray, sezon sonunda da gençlik aşısına devam edecek. Bu bağlamda yönetim, Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile bir süre önce anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki iki futbolcu da Galatasaray'a 'evet' derken resmi sözleşmeler sezonun sonunda atılacak.

Finansal Fair Play kriterlerini göz önüne alarak bedelsiz ve kiralama yöntemi ile transfer operasyonunu yürütmeye çalışan Galatasaray'da artık oyuncuların genç olması da önemli bir kriter oldu. Bu bağlamda teknik heyet, bonservisi elinde olmasına rağmen 33 yaşındaki Manuel Da Costa'yı veto etti. Portekizli savunmacının menajeri, Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı aldıklarını ve 1.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduklarını bildirdi. Ancak Galatasaray teknik heyeti tecrübeli stoperin transferine onay vermedi.