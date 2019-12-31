31 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray'dan Florya ve haciz açıklaması
Sarı kırmızılı takım Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin ön koşullarının tamamlandığını ve tesisin yeniden kulübe kazandırıldığını açıklamasının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları aktardı. İşte detaylar...
31.12.2019
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