31 Aralık 2019, Salı

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Galatasaray'dan Florya ve haciz açıklaması

Sarı kırmızılı takım Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin ön koşullarının tamamlandığını ve tesisin yeniden kulübe kazandırıldığını açıklamasının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları aktardı. İşte detaylar...
31.12.2019

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