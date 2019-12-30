30 Aralık 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Evren Turhan: Ben Aralık'ı bilmem, Mayıs'ları bilirim
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artık Futbol programında spor gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "Ben Aralık'ı bilmem, Mayısları bilirim" ifadelerini kullandı.
30.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- "Şampiyonluk yarışı F.Bahçe ve G.Saray arasında Geçer"
- Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u
- Sabah Sporu - 30/12/2019
- İşte Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i! G.Saray ve F.Bahçe'ye şok...
- Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın devre arası gitmesi iyi olmaz
- Sabah Sporu - 30/12/2019
- "Fenerbahçe formasını hak etmeyen oyuncular var"
- Vedat Muriç'in pozisyonu penaltı mı? Turgay Demir yorumladı
- Beşiktaş'ın en istikrarlısı Karius
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı