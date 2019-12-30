30 Aralık 2019, Pazartesi

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Evren Turhan: Ben Aralık'ı bilmem, Mayıs'ları bilirim

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artık Futbol programında spor gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "Ben Aralık'ı bilmem, Mayısları bilirim" ifadelerini kullandı.
30.12.2019

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