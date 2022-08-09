Galatasaray'da Torreira ve Mertens ilk antrenmanlarına çıktılar!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 2'nci haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Torreira ve Mertens, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray'daki ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Torreira ve Mertens ilk idmanlarına çıktılar! 09 Ağustos 2022 | 12:00
21:06
Erden Timur'dan Alexis Sanchez açıklaması! 09 Ağustos 2022 | 12:00
02:43
Flaş sözler! "Buruk'un en büyük avantajı..." 08 Ağustos 2022 | 12:00
00:56
Muslera'nın müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 08 Ağustos 2022 | 12:00
02:44
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Transferler devam edecek! 07 Ağustos 2022 | 12:00
00:41
Toroğlu: Okan Buruk'un Galatasaray'ı... 07 Ağustos 2022 | 12:00
01:18
Yeni transferler İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler... 07 Ağustos 2022 | 12:00
01:51
Dries Mertens ve Lucas Torreira aynı uçakla geliyor! 06 Ağustos 2022 | 12:00