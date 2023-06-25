GALATASARAY HABERİ: Flaş Lucas Torreira sözleri! "6 milyon Euro ise 3 tane alırım"
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Torreira 6 milyon Euro ise ben 3 tane alırım. Bu rakam bonservis için çok az bir miktar. Torreira 6 milyon Euro'ya satılmaz. Satılacaksa bu ücrete olmaz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
Flaş Torreira sözleri! "6 milyon Euro ise 3 tane alırım" 25 Haziran 2023 | 12:00
05:40
Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! 22 Haziran 2023 | 12:00
01:02
Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! 17 Haziran 2023 | 12:00
02:10
Erden Timur açıkladı! Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 16 Haziran 2023 | 12:00
02:57
Icardi takımda kalacak mı? 16 Haziran 2023 | 12:00
01:34
Okan Buruk'a büyük övgü! 16 Haziran 2023 | 12:00
02:43
Nantes Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı 14 Haziran 2023 | 12:00
02:11
Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası! 12 Haziran 2023 | 12:00