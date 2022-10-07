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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk, son günlerde Icardi ile ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. İşte o açıklamalar...

07 Ekim 2022 | 11:34
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