GALATASARAY HABERİ: Erman Toroğlu Fatih Terim gerçeğini açıkladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Abdurrahim Albayrak beni aradı, Yusuf Günay'ın olayla alakası yok, dedi. Ben, Ali Dürüst ve Başkan Ünal Aysal, Yıldırım Demirören'in yanına gittik. Ünal Başkan dedi ki; "Fatih Terim'e okkalı bir ceza verin de kurtulalım" dedi. Biz Ali Dürüst ile donduk kaldık." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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