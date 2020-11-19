19 Kasım 2020, Perşembe
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Galatasaray'da son durum ne? Canlı yayında açıklandı! | Okan Kocuk corona virüsüne mi yakalandı?
Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 5 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Falcao ve Luyindama'nın sakatlıkları da sürüyor. Galatasaray'da kaleci problemi de yaşanıyor. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar...
19.11.2020
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