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Zeki Uzundurukan: Mustafa Cengiz CAS davasında Milan ve Juventus'a örnek oldu

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. CAS davasına da değinen Uzundurukan, "Mustafa Cengiz CAS davasında Milan'a ve Juventus'a örnek oldu." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri
19.11.2020
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