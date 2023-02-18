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Galatasaray'da son dakika gelişmeleri!

Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Galatasaray'da her takımda olduğu gibi duygusal bir geçiş yaşayacak. Futbolcuların bu süreçte nasıl geri dönüş yapacağı merak konusu. dedi.

18 Şubat 2023 | 09:09
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