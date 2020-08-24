Emre Kaplan: Galatasaray Ismaila Coulibaly ile bu hafta sözleşme imzalayacak

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray, bu hafta içerisinde ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Hafta içerisinde görüşmelerin tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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