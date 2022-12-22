GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ CANLI İZLE | Galatasaray - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, evinde Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Zorlu mücadele 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de Nef Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Keçiörengücü maçını CANLI izle...
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