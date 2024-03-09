Galatasaray'da Serge Aurier'den heyecanlandıran mesaj! İşte o paylaşım...
Son dakika spor haberi: Galatasaray, devre arasında Serge Aurier'i kadrosuna katmıştı. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda forma giyemeyen Fildişili futbolcu, sakatlığının ardından yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Antrenmanlara başlayan ve hazır olduğunu hisseden Aurier sosyal medya hesabından, 'Bitti, bitti yakında görüşürüz'' şeklinde bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım... (GS spor haberi)
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