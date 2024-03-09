GALATASARAY HABERLERİ | Transfer için flaş sözler! "Verebilecek parası yok"
Son dakika spor haberi: Galatasaray, yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip için Anderson Talisca iddiaları ortaya atıldı. Bu transfer için ise A Spor yorumcuları Levent Tüzemen ile Gürcan Bilgiç'ten flaş sözler geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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