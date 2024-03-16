Çarpıcı yorum! "Galatasaray'a ciddi sıkıntı çıkartabilir"
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'da hedef 3 puan. Kritik maç öncesi A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, maçı flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar...
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