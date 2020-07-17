17 Temmuz 2020, Cuma

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Galatasaray'da Selçuk İnan ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Selçuk İnan'la yollar ayrılacak. Selçuk'un futbolu bırakması durumundaysa, teknik ekipte görev alması bekleniyor.
17.07.2020
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