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Galatasaray'da gündem yeniden Mensah

Galatasaray'da Bernard Mensah defteri yeniden açıldı. Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Ganalı futbolcu için görüşmelere başlandığı iddia edildi.
18.01.2020

Galatasaray'da hedef yeniden Bernard Mensah...

Sarı-kırmızılı ekip son dönemde stoper transferi üzerinde yoğunlaşırken Kayserispor'un aldığı karar Galatasaray'da gözleri Ganalı orta sahaya çevirdi.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, "Disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle 25 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını belirtti. Daha önce de alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Bernard Mensah'ın serbest kalması gündeme gelmiş ancak taraflar sorunu çözmüştü.

Galatasaray bu gelişme üzerine Mensah için yeniden Kayserispor ile temaslara başladı. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Mensah için devreye girerken, Kayserispor'a Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon Euro da para teklif edildiği belirtildi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bu öneriye sıcak baktığı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştükten sonra Galatasaray'a yanıt vereceği ifade edildi.

Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Bernard Mensah 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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