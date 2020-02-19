19 Şubat 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da Saracchi sevinci
Derbi öncesi Galatasaray'a Saracchi'den güzel haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Uruguaylı sol bekin antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi. Fatih Terim'in görev vermesi halinde genç futbolcunun Fenerbahçe'ye karşı oynayabileceği belirtildi. Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina'nın ise günü tedaviyle geçirdiği duyuruldu.
19.02.2020
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