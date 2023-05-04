Galatasaray'da Sacha Boey'un değeri uçuyor! En parlak oyuncular...
World Soccer Dergisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en parlak 6 futbolcuyu listeledi. Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, bu listede yer aldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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