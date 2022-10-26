Galatasaray'a flaş uyarı! "Bu kadar hakem konuşulursa..."
Galatasaray'da Alanyaspor maçının yanklıları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşananları A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Galatasaray'ın kadrosunda dünya yıldızları var. Bu kadar hakem konuşulursa oyuncularda buna sığınır. " dedi. (GS SPOR HABERLERİ)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Galatasaray'a flaş uyarı! "Bu kadar hakem konuşulursa..." 26 Ekim 2022 | 12:00
02:19
Flaş Ali Palabıyık sözleri! "Atanması sorgulanması gerekirdi" 25 Ekim 2022 | 12:00
00:41
Canlı yayında açıkladı! "Ali Palabıyık'ı VAR çağırdı" 25 Ekim 2022 | 12:00
01:27
"G.Saray 2 puandan fazlasını kaybetti" 24 Ekim 2022 | 12:00
01:03
"Katletmek için sahaya çıkmış" 24 Ekim 2022 | 12:00
00:46
Toroğlu yorumladı! Abdülkerim'in kırmızı kartı doğru mu? 23 Ekim 2022 | 12:00
01:25
Erden Timur'dan flaş F.Bahçe maçı sözleri! 23 Ekim 2022 | 12:00
01:27
Toroğlu Boey'in kırmızı kartını IFAB kuralları ile yorumladı! 23 Ekim 2022 | 12:00