Galatasaray'da Okan Buruk'tan Markao yorumu! "Fiziksel üstünlüğüne..."
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Bu mücadele ardından sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk, aspor.com.tr editörü Hakan Turan'ın "Abdülkerim Marcao ile mücadelede zorlandı. Davinson Sanchez'i daha erken oyuna almayı düşündünüz mü? Daha erken girmeme sebebi neydi?" sorusunu yanıtladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu soruya, "Oyuna almayı düşündük. Nelsson da kafasından yaralanmıştı, onun devam edip edemeyeceğine baktık hatta ilk yarı sonunda Davinson'u ısınmaya gönderdim. Sadece Abdülkerim değil, rakibin (Markao) fiziksel üstünlüğüne cevap veremedik. Oyuncularımız daha akıllı savunabilirlerdi, bundan önce hep yüzde 100'lerini verdiler. Takım için yine en iyilerini vermeye çalıştılar, o yüzden son dakikalarda değişikliği yaptık. Davinson düşünülebilirdi ama savunma değil hücum anlamında, gole daha çok ihtiyacımız olduğu için." cevabını verdi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Buruk'tan Markao yorumu! "Fiziksel üstünlüğüne..." 12 Mayıs 2024 | 12:00
01:35
Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın yediği 2. gol öncesi faul var mı? 12 Mayıs 2024 | 12:00
01:03
"Zaafı var" Toroğlu'dan flaş G.Saray yorumu 12 Mayıs 2024 | 12:00
04:09
Icardi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Toroğlu yorumladı 05 Mayıs 2024 | 12:00
01:36
Toroğlu yorumladı! Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı? 05 Mayıs 2024 | 12:00
00:40
Toroğlu: Eski Icardi değil diyoruz ama... 05 Mayıs 2024 | 12:00
09:57
Erden Timur yeni yönetimde yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı 02 Mayıs 2024 | 12:00
02:46
Erden Timur yeni yönetimde yer alacak mı? 30 Nisan 2024 | 12:00