Galatasaray'da Okan Buruk'tan Markao yorumu! "Fiziksel üstünlüğüne..."

<iframe width="560" height="315" src="http://www.aspor.com.tr/webtv/iframe/galatasaray/galatasarayda-okan-buruktan-markao-yorumu-fiziksel-ustunlugune" frameborder="0" allowfullscreen><>iframe>

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu soruya, "Oyuna almayı düşündük. Nelsson da kafasından yaralanmıştı, onun devam edip edemeyeceğine baktık hatta ilk yarı sonunda Davinson'u ısınmaya gönderdim. Sadece Abdülkerim değil, rakibin (Markao) fiziksel üstünlüğüne cevap veremedik. Oyuncularımız daha akıllı savunabilirlerdi, bundan önce hep yüzde 100'lerini verdiler. Takım için yine en iyilerini vermeye çalıştılar, o yüzden son dakikalarda değişikliği yaptık. Davinson düşünülebilirdi ama savunma değil hücum anlamında, gole daha çok ihtiyacımız olduğu için." cevabını verdi.