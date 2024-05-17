Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Çakma değil gerçek 5. yıldız"
Galatasaray Kulübü'nden, Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi geldi. Sarı kırmızılıların 2. başkanı Metin Öztürk, "Bizim önderimiz, liderimiz sayın Dursun Özbek'tir. Onun açtığı yolda tam yol ileri diyoruz. Umarım bu seçimi kazanırsak gerçek beşinci yıldız, çakma beşinci yıldızlara gönderme olur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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