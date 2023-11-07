Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fernando Muslera açıklaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Fernando Muslera'nın son durumunu aktardı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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